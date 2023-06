Juliana Paniagua Rodríguez es la nueva directora de Festival

Bogotá

El 30 de junio se cierra la convocatoria para participar en la edición número 13 del Festival de Cine Verde de Barichara o Festiver que se realizará del 21 al 24 de septiembre en este municipio santandereano, siendo un espacio que se ha posicionado en el mundo, por trabajar en la promoción, difusión y apoyo de obras cinematográficas cuyo contenido gira en torno al cuidado del medio ambiente, las categorías en competencia serán las de Corto y Largometrajes extranjeras y nacionales, así como de Animación nacional y extranjeras. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en: https://festiver.org/convocatorias/convocatoria-2023/.

Tras la partida del actor Toto Vega, en esta nueva edición de Festiver llega a la dirección Juliana Paniagua, quien fue designada por su mamá, madre, Nórida Rodríguez. Juliana quien también es una de las fundadoras del festival, en dialogo con Caracol Radio sobre esta edición sin Toto ni Nórida, afirma que no se perderá la esencia, “obviamente va a ser un festival diferente porque no están ellos en la organización, más lo que ha sido emocionalmente el significado de que Toto no esté, pero la verdad de que recibí esta tarea de la dirección con mucha confianza y en general me han dicho muchas personas que el festival no podría estar en mejores manos y me parece muy bonito, como esa fe que tiene la gente que puedo entregar un festival que tenga la misma energía, que tenga el mismo mensaje y el buen tacto de nuestras ediciones anteriores”.

250 películas de 14 países se postularon en la edición del 2022. De estas fueron seleccionadas 66 obras audiovisuales, consideradas películas verdes, por su narración sobre valores naturales, sociales y culturales existentes en distintos lugares y por su influencia en la vida del ser humano y de cualquier ser vivo y su entorno, para participar en las distintas competencias, la convocatoria se puede consultar en la página y redes sociales de Festiver