Celebramos el Día Internacional del Doblaje con Nara Artist

Bogotá

La actriz colombiana Natalia Gutiérrez que ha incursionado en este mundo del doblaje desde los 16 años, relata sus experiencias a Caracol Radio, llegando a tener personajes como Kylie Jenner en ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Este 12 de junio se celebró el Día Internacional del Doblaje, homenajeando a todas aquellas personas que se dedican a prestar su voz de forma profesional. Para ser posible un doblaje de voz, es necesario sustituir y grabar las voces de personajes ya sea animación o reales, en una de las producciones audiovisuales, puede ser por radio, televisión o el cine, dando un toque de personalidad con el idioma a doblar, en este caso al español.

Es así como la actriz, cantante y locutora Natalia Gutiérrez, más conocida como Nara Artist, es una muestra de talento en el doblaje, mostrando en su perfil de Tik Tok algunas incursiones que ha tenido en proyectos donde ha prestado su voz como: ‘Keeping Up with the Kardashians’ (E entretaiment); ‘El juego de Gerald’ (Netflix); ‘Rubigloom’ (Boomerang); ‘Cuatro ojos’ (Boomerang); ‘Súper Normal’ (Jetix); ‘La magia de la Navidad’ (HBO); ‘The Women’ (HBO); también producciones de Disney y varias voces adicionales en un gran número de proyectos.

Nara Artist relata a Caracol Radio cómo incursiona en el doblaje, “era un sueño que siempre había tenido, veía las series en español y jugaba con eso, con imitar las voces y para mí era súper cool y de repente el “Gordo” Benjumea en la ‘Casa del Gordo’, me contrató para hacer unos musicales y dentro de ese elenco había un actor que hacia locución comercial y doblajes sincronizados, entonces me di cuenta que lo llamaban a cada rato a grabar y un día le dije oye ven que es lo que grabas que no te veo en televisión, entonces me dice que es actor de doblaje y locutor comercial y quedé en shock y le dije que era uno de mis grandes sueños, por favor conéctame que quero estar ahí y me empezó a conectar con toda la gente en Colombia que hacía doblaje latino y a los 16 años comenzó esa otra etapa de mi vida bonita, el doblaje”.

En sus contenidos de redes sociales, como Tik Tok e Instagram, Nara Artist da tips y relata experiencias en los rodajes de los distintos proyectos en lo que ha hecho parte junto con su pequeña hija que también ha incursionado en el mundo de prestar la voz, “Bella hace doblaje desde que tiene 3 años, donde comenzó con este gusanito de la parte artística, ella me acompañaba a los doblajes y un día me dicen en Provideo, Nara, necesitamos una niña pues que tenga la voz de una chiquita de 2 o 3 añitos. ¿Será que tu hija se le mide? Yo dije pues miremos a ver y ese día mi hija empezó a hacer doblaje, pero la plataforma de Tik Tok llega en pandemia, ese regalito que me permitió darme a conocer con toda mi trayectoria, porque antes nadie sabía que yo era la voz detrás de varios personajes y marcas tanto nacionales como extranjeras”.

A pesar de la trayectoria de muchos de los actores y actrices de doblaje, son muy pocos los que tienes rostro y esta fecha del 12 de junio, se hace un reconocimiento al trabajo realizado por estos talentosos artistas como Nara y su pequeña hija Bella, que se dedican a ponerle alma latina a los personajes de varias partes del mundo.