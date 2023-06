Play/Pause El Pulso del Fútbol, 15 de junio de 2023 46:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre El ranking del IFFS del año en el cual Millonarios se ubica en el puesto 29 de los mejores equipos del mundo. César dijo: “Millonarios puede aparecer como el mejor equipo colombiano, pero no creo que mejor que equipos como River Plate, Boca Juniors y Liverpool. Ese puesto 29 se me hace que no es”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Esto es cuantitativo y por eso debería verse que vale más una liga que la otra. Pero yo entiendo lo que pasó con muchos equipos colombianos y en regularidad me parece que sí se da el orden de los equipos colombianos”.

