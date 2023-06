Real Madrid ya tiene a su primer fichaje galáctico: Jude Bellingham ¿cuánto costó?

El Real Madrid oficializó este miércoles el fichaje del internacional inglés Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund, hasta 2029.

“El Real Madrid C. F. y el Borussia Dortmund han acordado el traspaso del jugador Jude Bellingham, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas”, informó el club español en un breve comunicado.

El nuevo fichaje merengue será presentado el jueves al mediodía en un acto en el centro de entrenamiento del Real Madrid, después de que Bellingham haya quedado fuera de la convocatoria de su selección por lesión. La Federación Inglesa anunció el domingo que Bellingham se perdería los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024 contra Malta y Macedonia del Norte por un problema en los isquiotibiales.

La llegada de Bellingham, de 19 años, permitirá al conjunto merengue continuar la renovación de su centro del campo, que ha ido envejeciendo con Luka Modric (37 años) y Toni Kroos (33 años).

El fichaje de Bellingham se enmarca en la línea de las contrataciones de los franceses Aurelien Tchouameni, de 23 años, en 2022 y de Eduardo Camavinga, de 20 años, en 2021.

El inglés se convierte en el fichaje más importante del Real Madrid por el momento en esta ventana de fichajes, tras la llegada de Brahim Díaz y Fran García.

¿Cuál fue el costo de la transferencia?

Bellingham se convirtió en el segundo fichaje más costoso en la historia del Real Madrid, seguido de Eden Hazard, por quien se pagó entre la cuota fijada y los bonos, 115 millones. El inglés, según lo había anunciado anteriormente el Borussia Dortmund, se unirá a la Casa Blanca por un monto de 103 millones de euros más bonificaciones que podrían ir hasta el 30% de esa cantidad.

Mientras tanto, la afición Merengue se encuentra a la expectativa de lo que pueda pasar con Kylian Mbappé, quien otra vez es tema de conversación por su intención de no renovar contrato con el PSG y darle cumplimiento al vínculo hasta 2024. Esta situación fuerza al equipo parisino a vender a la estrella francesa en este periodo de fichajes para no dejarlo ir libre el próximo año y así asegurarse un ingreso de dinero. Por menos de 150 millones no lo venderían.