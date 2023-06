En Italia niegan propuesta de renovación de la Juventus a Cuadrado: posibles destinos

Juan Guillermo Cuadrado durante un partido de la Juventus ante AC Milan (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado ha sido una de las incertidumbres desde que se comenzó a acercar la fecha de finalización de contrato con la Juventus (30 de junio). Prensa italiana apuntó en su momento que el nombre del antioqueño era uno de los que no iba a ser considerado para extender el vínculo, pero el mismo jugador se encargó de darle una nueva cara a su situación.

En medio de la concentración de la Selección Colombia en Valencia, España, para los partidos amistosos ante Irak y Alemania, a Cuadrado se le preguntó por su futuro. Si bien señaló que tenía la cabeza puesta en el equipo Tricolor, dio información diferente a la que se venía manejando.

“Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la selección”, expresó el futbolista de 35 años en atención a los medios de comunicación.

Otra versión desde Italia

Sin embargo, este miércoles salió desde Italia una nueva versión que dio a conocer La Gazzetta dello Sport en la que indican que no hay tal oferta de renovación por parte de la institución bianconeri.

“En sus últimas palabras desde la concentración de Colombia, Juan Cuadrado había dejado más que un rayo de luz abierto a la hipótesis de quedarse un año más en la Juventus. De hecho, hay muchas, muchas evaluaciones en Continassa en el último período. Pero esa propuesta que menciona el futbolista en realidad nunca llegó y no llegará”, señala el reconocido medio de comunicación.

Cuadrado ai saluti. Dopo 8 stagioni alla Juve andrà in Spagna o in Turchia https://t.co/63f2rlMYHO — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 14, 2023

Asimismo, informan que el oriundo de Necoclí “ha venido a despedirse tras ocho temporadas, tras una buena relación caracterizada en los últimos años por demasiados malentendidos”.

A falta de confirmación oficial, Cuadrado dejará la Juventus tras haber disputado 314 partidos por todas las competiciones, una cantidad que le permite el rótulo de histórico del club, ya que solo Pavel Nedved y David Trezeguet son los extranjeros que más juegos han disputado en la institución.

Posibles destinos

El diario italiano también se atreve a dar posibles destinos en los que caería el dueño de la banda derecha. En el caso de España, Valencia sería un candidato, mientras que también aparece la hipótesis de Turquía con el Fenerbahçe como aspirante y esta última “parece la más sencilla”. Al Nassr de Arabia Saudita es otro de los equipos que tendrían en consideración a Juan Guillermo.

De momento, Cuadrado, que regresó a la Selección Colombia tras estar ausente en las últimas tres convocatorias, se encuentra con la mente puesta en la camiseta Tricolor, y una vez termine su participación, se sentará sobre la mesa a evaluar posibles ofertas que le comiencen a aparecer en este mercado que apenas inicia.