Miguel Ángel del Río: “Voy a denunciar al fiscal Barbosa por tráfico de influencias”

Por el posible uso del polígrafo al servicio de la Presidencia de manera irregular se han abierto dos líneas de investigación distintas para establecer si se configuraron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso, entre otros.

En uno de esos frentes también hay citaciones a interrogatorio al capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de la oficina de Polígrafo, Harold Rondón, el conductor de la Unidad Nacional de Protección asignado a la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y su esposo Andrés Fernando Parra para el martes 20 de junio. Sobre el caso, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el abogado Miguel Ángel del Río, el cual también está citado para declarar el 15 de junio.

“Es una vergüenza, yo no tengo porque asistir a ninguna diligencia de la Fiscalía. Soy abogado defensor, defiendo al patrullero de la Dijín con ocasión a una investigación y una citación de interrogatorio. Si ellos no tienen nada desde el punto de vista investigativo, que busquen por otro lado o que me digan que me van a abrir alguna indagación. No iré a ninguna declaración juramentada por parte de la Fiscalía”, comentó.

Fiscal Francisco Barbosa

Sobre un trino que publicó el abogado en días pasados en el que le preguntó al fiscal Barbosa si se había comunicaba con algún funcionario de gobierno para preguntar por el proceso de Laura Sarabia esto dijo:

“Él sabe perfectamente a quién llamó. El día 15 de febrero se comunicó con una alta funcionaria del Gobierno a preguntarle por su proceso penal, en relación al hurto y esa llamada tiene su propia trazabilidad. La gran pregunta es la intención de la llamada, pero esto significa que tenía conocimiento de la investigación, las interceptaciones y después sale a hacer un escándalo cuando ya había un ejercicio de ‘chuzadas’. No lo confiesa porque eso sería un tráfico de influencias para él”, reiteró el jurista.

Muerte del coronel Óscar Dávila

Por otra parte, el abogado Miguel Ángel del Río afirmó que el mismo coronel Óscar Dávila le contó en su momento que estaba sometido a una gran presión y persecución por parte de la Fiscalía:

“Él me advierte que ese día, 6 de junio, estaba dirigiendo la inspección en el piso 13 y empieza a tener diferencias con un funcionario de la Fiscalía, el cual quería que estuviera presente un periodista en medio del procedimiento en tiempo real. Cuando le dijo que eso no era posible, esa persona le advirtió que la copia espejo se había hecho en ese lugar por parte de él y que sería el primer capturado del Gobierno. Le adicionó a esa particularidad la expresión que “derramarían sangre” en el Gobierno. Ese era su gran temor y por eso me busca”, afirmó.

¿Denunciará al Fiscal Barbosa?

En efecto, el abogado Miguel Ángel del Río afirmó que denunciará al fiscal por tráfico de influencias y al funcionario de esa entidad que amedrentó y amenazó al coronel.

“Aquí no podemos pasar ninguna. El comunicado de la Fiscalía, que además me pone en el numeral primero, como si tuviera alguna investigación en contra. Si ellos quieren ejercer una persecución penal en mi contra que lo hago de frente. No me voy a prestar para ese ejercicio ficticio. No he participado en nada y he obrado bajo la Constitución y la ley”, sentenció.