Las preocupaciones de ex presidente Uribe previo a Comisión de Relaciones Exteriores

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez se reunió esta noche con el Canciller Álvaro Leyva previo a la primera reunión de la comisión asesora de relaciones exteriores, que fue citada por el presidente Gustavo Petro.

A su salida del encuentro el expresidente se refirió a las principales preocupaciones que manifestó al Canciller, entre estas, la situación de Venezuela y la cercanía entre el gobierno de Petro y Maduro.

Uribe expuso cinco temas al presidente, entre ellos, la preocupación por las pocas garantías y garantes para la transparencia en las nuevas elecciones, además, los grupos violentos colombianos que están en Venezuela con el consentimiento del gobierno ese pais.

“Hablamos sobre la construcción de la democracia venezolana, porque Ambos países son miembros del sistema interamericano. Allá, por ejemplo, destruyeron la empresa privada, destruyeron la independencia de poderes. Allá, por ejemplo, ha habido una, no una interferencia, un control del Ejecutivo en la justicia, obligaron a dueños de medios de comunicación a venderlos a amigos del gobierno o los expropiaron, una destrucción total del Estado de Derecho”, dijo el expresidente Uribe.

Tambien aseguró que se presentó preocupación por los colombianos que están detenidos: “hablamos de quienes detuvieron por delitos como el de protestar, que aquí no es delito y a lo tipifican como el régimen de Venezuela como una incitación al odio”.

El expresidente aseguró que estos temas se abordarán mañana en la Comisión de Relaciones exteriores en donde estará el presidente Gustavo Petro acompañado por Julio Londoño Paredes y Jorge Enrique Valencia, como principales; Camilo Reyes Rodríguez y Juana Laura Victoria García Matamoros, como sus respectivos suplentes.

Tambien están convocados expresidentes de la República como César Augusto Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón e Iván Duque Márquez.