Karol G habló sobre photoshop que le hicieron en una revista: “Es una falta de respeto”

Karol G decidió que no se quedaría callada tras evidenciar que un medio de comunicación hizo bastante photoshop a unas fotos que le tomaron para ser su portada. La cantante comentó que era por completo una falta de respeto y que no estaba de acuerdo con esta práctica, ya que no se sentía representada, no era ella.

Todo comenzó cuando Karol G fue invitada por la reconocida revista para formar parte de su portada y de uno de los artículos principales. La cantante se emocionó y de inmediato aceptó la propuesta. No obstante, poco después se llevó una gran sorpresa cuando evidenció que la adición abril - mayo del medio tenía unas fotos bastante editadas, en donde se percibe que es casi que otra persona.

En este sentido, la artista decidió hacer publica su decepción y no solo compartió la imagen con la que no se siente identificada, sino que además, dejó un fuerte mensaje en el que precisó que tanto su rostro como su cuerpo no se ven así. “No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural.”

Posteriormente, la cantante mencionó que agradecía la oportunidad que le dieron de participar en la revista y que escribieran sobre ella, pero que quedó bastante inconforme, ya que tuvo la oportunidad de ver los retoques de las fotos antes que se publicara la edición de abril - mayo y pudo señalar que no le gustaba el resultado. “Agradezco a la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Finalmente, Karol G mencionó que para ella el hecho de que editaran la fotografía de esa manera es una falta de respeto, debido a que pareciera que señalaran que los estereotipos de belleza deben acentuarse más. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.”