Semana Santa: Películas sobre la vida de Jesuscristo

Semana Santa es reconocida en Colombia como una época en la que los colombianos que practican la religión católica buscan acercarse a Dios. Asimismo, en esta fecha las personas usan su tiempo para reflexionar sobre sus vidas y lo que han hecho con respecto al bien y el mal. Pero, además, la Semana Mayor tiene una finalidad y es recordar la vida de Jesús, quien para esta época del año sacrificó su vida por los seres humanos.

Este año la Semana Santa comenzó el pasado domingo de ramos y con este los hechos como el viacrucis, la última cena, la muerte y resurrección de Jesucristo son recordados en los hogares e iglesias colombianas.

De hecho, durante la Semana Santa se han consolidado algunos mitos y prácticas que las personas asocian con Dios. Por ejemplo, se ha señalado que no se debe consumir carne roja, es decir, res o cerdo, porque lo que se busca es guardar respeto sobre la muerte de Dios. Pero, además, se ha asociado con pecado el hecho de asistir a fiestas así como consumir alcohol o mantener alguna relación sexual. Al mismo tiempo, los creyentes consideran que no es buena idea hacer mucho ruido, para no afectar la celebración religiosa y no lavar ropa o cortarse el cabello

Por otra parte, es muy común que los colombianos realicen penitencias. Una de estas es la de subir el Cerro de Monserrate de rodillas o descalzo. Esta practica, que ya es toda una tradición y que no es obligatoria para los creyentes, se realiza principalmente en época Semana Santa. Lo que buscan los capitalinos o quienes visitan Monserrate en esta fecha es cumplir con una penitencia. De esta manera, todos los pecados que han cometido, según los creyentes, serán perdonados, así como pretenden que Dios cumpla cualquier tipo de peticiones bien sea sobre salud, la familia o el trabajo.

Ahora bien, en Colombia el jueves y el viernes son días festivos, por lo que los trabajadores no tienen que ir a trabajar. Lo anterior, ocurre para que los colombianos puedan aprovechar su tiempo para acercarse a Dios o a su religión. De esta manera, la ciudadanía cuenta con varios días en los que ver una película puede ser una buena opción, sobre todo si está relacionada con Jesucristo.

Entre las películas que se ha mencionado que son infaltables para los colombianos se encuentran: La pasión de Cristo, La estrella de belén, La resurrección de Cristo, Milagros del cielo, El cielo es real, María de Nazareth, Dios no está muerto, El gran milagro, Los diez mandamientos, Los últimos días en el desierto, Noé y Jesucristo superestrella.