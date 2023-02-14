La pelea entre Uribe y Daniel Quintero: “Alcalde sinvergüenza, no sea cobarde”

El nuevo desencuentro entre el expresidente Uribe y el alcalde de Medellín Daniel Quintero (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

Pese a ya no estar tan activo en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe volvió a protagonizar una polémica, a través de sus redes sociales; esta vez con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Todo inició con un trino del alcalde en el que afirmaba que “en la administración de Fico (Federico Gutiérrez), la Corporación Presencia que en su junta directiva tenía a la familia Uribe recibió contratos de buen comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa”, acusación que se da luego de que Gutiérrez confirmara su intención de volver a participar en elecciones locales en Antioquia.

Pues al respecto, el expresidente Uribe indicó que “solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su Gobierno ladrón”.

Esto naturalmente llevó a un nuevo pronunciamiento de Quintero: “El problema no son las fundaciones sino ustedes que se las tomaron para hacer política con los recursos de los niños. El uribismo es un cáncer en metástasis”. Inclusive la esposa del alcalde, Diana Osorio, afirmó que “solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos”.

El pronunciamiento de la Primera Dama de Medellín causó una última respuesta de Uribe, en tono mayor: “Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos”.

Y si bien sobre esto Quintero no se manifestó, sí lo hizo su esposa al señalarle a Uribe que “quizá en tu casa a las mujeres les toca pedir permiso para opinar. En la mía no”.