Ernesto Macias se aparta del partido Centro Democrático

Colombia

El ex senador Ernesto Macías envió una carta al expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde notifica la decisión de apartarse del Partido Centro Democrático.

En el documento Macías señala que su retiro se debe a que ‘ha padecido el maltrato de un sector institucional del partido’, específicamente la Dirección Nacional.

“Con sorpresa y dolor he padecido la animadversión y hasta el maltrato de un sector institucional del Partido; no sé, me pregunto yo, si por mi cercanía con el presidente Duque, quien a pesar de la herencia que recibió, la pandemia y la oposición irracional que padeció, realizó un extraordinario Gobierno”.

El ex senador asegura que ha sido un critico sin reservas. ni cálculos, del manejo que se le ha dado a partido, desde luego, por su gestión como militante.

Por eso cuestiona que “últimamente y de forma injusta se han inventado la tesis de que, en algunos departamentos, sus dirigentes acabamos con el Partido, así los resultados digan lo contrario como el caso del Huila”.

Macías asegura que seguirá en la organización como un simple militante con independencia.