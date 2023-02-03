La posición de la alcaldesa frente al metro desconoce lo acordado: MinTransporte

Luego de culminarse el Consejo de Ministros del pasado jueves 2 de febrero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló en los micrófonos de Caracol.com.co sobre sus declaraciones respecto al rumbo de la financiación de otros proyectos de Bogotá en caso de no realizarse la primera línea del Metro subterránea.

El ministro afirmó que el Congreso tuvo la oportunidad junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de refirmar que la primera y segunda línea del Metro de Bogotá se llevaría a cabo y una vez más, lo reafirmó en el Ministerio de Hacienda cuando se dio el aval para las garantías de financiar la segunda línea: “hay compromisos que no se pueden desconocer, eso sería desconocer el régimen legal vigente”.

Reyes precisó que, desde que Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia, había establecido su posición frente al Metro con la alcaldesa López y que ambos se habían puesto de acuerdo de la preocupación de que el Metro elevado fuera por la Caracas debido al impacto y desastre urbanístico que ocasionaría esta obra.

“Se acordó que se hacía una solicitud a la empresa china para que se mirara la posibilidad de hacer una parte del trazado por la Caracas subterráneo, la alcaldesa dijo que, “si de valer más y el Gobierno asume el costo, yo no tengo problema y en eso empezamos a trabajar”, afirmó Reyes.

Fue así que las partes fijaron dos mesas de diálogo, una del tema financiero de cuánto podría costar la modificación y otra para examinar la viabilidad jurídica de ese cambio. Sin embargo, en los últimos días, la alcaldesa de Bogotá y el secretario jurídico de la Alcaldía señalaron que no se iba a modificar lo acordado respecto al proyecto.

¿Qué afirmó el ministro de Transporte frente a la decisión de la Alcaldía?

“Afirmé que frente a los proyectos que tenía la alcaldía, otros proyectos en curso como el RegioTram del Norte, lo cables, entre otros, el Gobierno iba a ser una revisión de las inversiones porque consideraba que en este punto, en la medida en que la nación invierte el 70% de los recursos para hacerlo, entiende que el gobierno faltó a su compromiso”, dijo Reyes.

El ministro explicó que de igual manera iban a revisar toda la viabilidad jurídica para poder continuar conversando con la Alcaldía la revisión de esa modificación, para que de común acuerdo se logre aceptar al trazado subterráneo de la primera línea del Metro.

¿Qué pasará con los demás proyectos de la Alcaldía?

Según señaló Reyes, los proyectos que tiene la Alcaldía están en fase de estructuración y en fase de estudios por parte de la Nación: “todos los que son cofinanciados 70% y 30%, todos los estructura el ente territorial y la Nación decide si los aprueba o no, esa es la revisión que uno tiene que hacer”.

Pero referente a la decisión de la alcaldesa, el ministro expresó que sienten frustración porque dicha posición de López desconoce lo acordado. “Para el presidente es una prioridad que la modificación de la primera línea se haga pero que se llegue de manera consensuada”, indicó Reyes.

De acuerdo con cifras presentadas por el ministro, de los dos grandes entes territoriales a los que se destina la mayor parte de los recursos, Bogotá durante estos cuatros años supera estimados los 100 billones de pesos por encima de otros entes, lo que demuestra que Bogotá es una prioridad para el Gobierno: “no es que el presidente le quiera poner un palo a la rueda al Metro, para él es tal prioridad que se está reuniendo con la Alcaldía y con nosotros para determinar qué hacer”.

¿Se va a parar el proyecto de la primera línea del Metro?

“El proyecto no se para, el proyecto está andando, las obras de la 72 se están construyendo y en caso de modificarse, el trazado de la 50 con Primera de Mayo hasta la 72 con Caracas no significa que pare, es que se modifica y se va a construir desde el sur”, explicó Reyes.

Reyes resaltó que en ningún momento ha dicho que no se va a pagar el Metro porque ya hay un CONFIS y un CONPES aprobado y si se hiciera una modificación: “uno, hemos querido siempre que se haga de común acuerdo, dos, que la Nación asuma esas diferencias y tres, tendríamos que hacer un nuevo CONPES para modificarlo”.

¿Cuántos años tomará finalizar el Metro de Bogotá?

Tal como comentó Reyes, se acordó una segunda comisión para revisar los componentes financieros y técnicos del proyecto: “tengo entendido que el día hoy o mañana se darán a conocer los recursos técnicos por parte del consorcio cuando se hicieron los estudios correspondientes”.

Por último, Reyes reiteró lo que dijo la alcaldesa Claudia López: “yo no tengo ningún problema que se modifique el trazado, yo no pago nada pero se me garantiza la línea dos del metro”, yo le dije a la alcaldesa “yo me subo en ese metro”.