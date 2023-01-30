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Proyecto de Ley de MinTrasporte sancionaría el uso de plataformas digitales de transporte

José Daniel López, director de Alianza In, gremio que reúne a las plataformas y aplicaciones digitales, comentó en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, sobre el proyecto de Ley sancionatorio que podría presentar el Ministerio de Transporte sobre el uso de las plataformas digitales de movilidad, como es el caso de Uber, Cabify, InDrive, entre otras.

Dentro de las posibles sanciones que este proyecto contemplaría se encuentra el de multar a los pasajeros que hagan uso de estas plataformas para transportarse.

El documento le permitiría a la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) bloquear e intervenir en los servicios de movilidad prestados por las plataformas digitales. Sumado a esto, los usuarios también podrían ser sancionados en caso tal de que este proyecto de Ley sea aprobado.

El director de Alinaza In, calificó esta propuesta como “una bomba atómica” para las plataformas de movilidad, López aseguró que esta propuesta no solo tiene unos efectos empresariales, sino que también tiene unos efectos sociales que afectan al gremio de trasportadores quienes laboran por medio de estas aplicaciones.

Según las cifras que compartió el director, cerca de 100 mil personas quedarían sin fuente de ingresos. Si este proyecto fuera aprobado, la Supertransporte podría bloquear a estas aplicaciones las cuales ya no aparecerían en internet, ante esto López señaló que esto solo ocurre en “regímenes dictatoriales”.

Los usuarios que hagan uso de estas alternativas de transporte estarían asumiendo el riesgo de pagar hasta 10 millones de pesos de multa, mientras que los conductores también quedarían expuestos a que se les inmovilice sus vehículos de uno a tres meses.

Para conocer todos los detalles, escuche la entrevista completa en el audio.