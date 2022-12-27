Estoy esperando fecha: alias ‘HH’ dice estar listo para comparecer ante la JEP

En entrevista con La W, el excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas, Éver Veloza ‘HH’, se refirió a su solicitud de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que indicó, aportará verdad “con hechos” y pruebas sobre los vinculados con el paramilitarismo en distintas partes del país.

“Me comprometo a todo lo que he venido cumpliendo, no es decir quiero colaborar, es demostrarlo con hechos como lo he hecho yo hablando de políticos, de empresarios, de militares, y asuntos de trascendencia nacional” dijo Veloza.

Dentro de los nombres que mencionó se encuentra el del general Rito Alejo del Río, o el coronel Germán Morantes, frente a otros oficiales guardó la reserva diciendo que “estoy esperando fecha de diligencia para ampliar mi testimonio, entonces no podría ampliar yo sobre esos temas en un medio” dijo.

Frente al Bloque Calima en el Valle del Cauca (el cual comandó), Veloza manifestó que profundizará en sus señalamientos contra el senador Juan Carlos Martínez, el exgobernador del Cauca Juan José Chaux, “vamos a ampliar el tema de parapolítica y empresarios” afirmó.

“A mi criterio aquellos que financiaron realmente no han pagado, y lamentablemente Justicia y Paz lo que hace es compulsar copias, pero estos procesos han quedado congelados en el tiempo” señaló.

Adicionalmente indicó que sobre un empresario Castro, que fue presidente de la Plaza de Toros de Cali, era un aliado de las Autodefensas y hasta le cuidaban la finca para que pudiera “cortar caña”.