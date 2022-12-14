Xavi Hernández quiso a James Rodríguez en Barcelona y lamentó lo del Real Madrid

A pesar de no estar en su mejor nivel, James Rodríguez continúa siendo respetado por el fútbol mundial.

Prueba de ello lo ocurrido este miércoles durante el lanzamiento de Kings of World, una serie de coleccionables de LaLiga. Allí Xavi Hernández aporvechó para llenar de elogios al creativo cucuteño que actualmente actúa en el Olympiacos de Grecia.

El ahora entrenador del FC Barcelona reconoció que le encantan las cualidades del colombiano y develó que siempre lo quiso ver con la casaca blaugrana.

“James es capaz de marcarte golazos tremendos desde distancias cortas y largas, posee una zurda privilegiada. Es una pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona”, expresó Xavi.

Vale recordar que James y el español se enfrentaron una sola vez. Fue en 2014 con victoria para el cuadro merengue por 3-1.

Además de Rodríguez Rubio, el entrenador de 42 años elogió a Diego Forlan (lo enfrentó en Villarreal), Rafael Márquez y Claudio Bravo (con ambos compartió camerino).