Uribe propone a Mario Hernández como cabeza de lista al Concejo de Bogotá

Colombia

En Colombia los partidos políticos ya comenzaron a planear la estrategia con la que participaran en las elecciones regionales del 2023 y en la que espera se elijan a sus representantes en ciudades, municipios y departamentos del país.

Una de estas colectividades es el Centro Democrático donde el expresidente y líder del partido Álvaro Uribe Vélez, propuso que empresario Mario Hernández fuera cabeza de lista para el Concejo de Bogotá.

“Yo sí creo, lo digo con todo respeto, que debe haber una cabeza de lista como Mario Hernández. Por su patriotismo, su capacidad de generación de empleo... Ojalá Colombia tuviera muchos Mario Hernández”, aseguró el expresidente en un evento del partido.

Refiriéndose a la contienda electoral el expresidente sorprendió a los invitados al asegurar que votaría por el exsenador Jorge Enrique Robledo.

“Si usted me pregunta votaría por Jorge a Enrique Robledo humildemente, porque el bien común está por encima de todo”, añadió Uribe.

Durante el encuentro la colectividad coincidió en que el país ha cambiado por lo que la política debe abrirse a nuevos pensamientos.