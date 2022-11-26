Polémica por encuentro de Uribe y Gilberto Tobón: “Está enterito, el gastado soy yo”

En la tarde de ese viernes 25 de noviembre se desató una nueva polémica en Colombia luego que el expresidente, Álvaro Uribe, compartiera un video en el que aparece junto al abogado y excandidato al Congreso, Gilberto Tobón. El profesor antioqueño, quien alcanzó un amplio reconocimiento en el país en los últimos años, debido a sus polémicas posturas y agudas críticas al poder, fue duramente criticado por este encuentro con el líder natural del Centro Democrático.

En el pequeño corto, que se popularizó en redes sociales, el líder de la oposición le agradece al catedrático por la reunión, en la que según explicó hablaron sobre el futuro de Medellín y de una nueva administración. Encuentro que se lleva a cabo de cara a las elecciones regionales que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre de 2023.

“Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro. Sobre la necesidad de una capital antioqueña austera y una administración totalmente transparente que construya cohesión social y no enfrentamientos”, aseguró el exmandatario, en lo que pareció ser una crítica al alcalde, Daniel Quintero, quien ha sido protagonista de varios encontrones con la oposición en los últimos días.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

Los temas del encuentro

Por otra parte, señaló que en medio del encuentro, en el que también participó el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Andrés Guerra, tuvieron la oportunidad de discutir temas que consideran fundamentales para la nueva administración, como la “superación del hambre y la atención a la educación y el emprendimiento de los jóvenes”.

De igual forma, el expresidente, quien reconoció la independencia del académico, así como las discrepancias que ha tenido por la colectividad de oposición, señaló que Tobón compartió algunos puntos programáticos que consideraba esenciales.

“Al agradecerle al doctor Gilberto, debo terminar con esto. Nos conocimos desde la universidad, su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterito, el gastado soy yo”, concluyó de manera jocosa el expresidente Uribe, ante la risa complacida del académico que saltó a la política en las elecciones pasadas ante el masivo apoyo que recibió en redes sociales.

Rechazo

Decenas de usuarios de redes sociales como Twitter reprocharon el encuentro entre el profesor y el expresidente Álvaro Uribe. Los cuales calificaron al académico de incongruente, debido a sus críticas frente al establecimiento y al exmandatario.

No obstante, algunos internautas compartieron un video en el que aparecía Gilberto Tobón haciendo duras críticas al actual residente, Gustavo Petro, asegurando que no había nada de que extrañar.