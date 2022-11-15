¿Cómo califica la oposición los primeros 100 días del Gobierno Petro?

Colombia

En el Congreso las fuerzas mayoritarias son claras. De los 296 escaños, aproximadamente 220 son de la coalición de Gobierno, 40 curules se declararon en la independencia y apenas 33 (ahora 32 por la renuncia de Rodolfo Hernández) son oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Pese al bajo número, los contradictores han manifestado siempre su voz de rechazo cuando consideran negativa alguna decisión, postura o anuncio del ejecutivo. Para la oposición es claro que el desempeño del Gobierno no ha sido el mejor en estos 100 primeros días, pues afirman que una cosa es hacer campaña y otra gobernar.

“El Gobierno Petro ha demostrado en estos 100 días que una cosa son las propuestas, el discurso y otra cosa es gobernar. Se han chocado con la realidad y han tenido que enfrentar situaciones en las que ha sometido al país a riesgos e inestabilidad jurídica; la descordinación de las vocerías entre sus ministros y el desconocimiento de temas en muchios de ellos, empieza a tener un efecto en la confianza de los colombianos y de los mercados, que se verán reflejados en el empleo y la inversión”, señaló el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid.

A su vez, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que “han sido 100 días de improvisación, con alto costo para el país. Ante las irresponsables declaraciones de Petro y sus ministros somos 25% más pobres, por una fuerte devaluación que no ha parado y una Reforma Tributaria absurda. La violencia va en aumento, en medio del deseo de darle impunidad al ELN, Farc y a 22 bandas más que esperan el perdón total”.

Para el representante uribista Andrés Forero “estos primeros 100 días han estado marcados por la improvisación, la descordinación entre los miembros del gabinete y su capacidad de generar crisis innecesarias y después responsabilizar a otros actores, y finalmente por el incumplimiento de promesas electorales. Él que había dicho que representaría el cambio en la política, hoy está gobernando a punta de acuerdos burocráticos con partidos ideológicamente contradictores a él”.

Otra de las críticas tiene que ver con la manera en la que se han venido discutiendo y aprobando los proyectos de la agenda de Gobierno en el Congreso. El representante de la curul afro Miguel Polo Polo considera que “esto ha sido una aplanadora. El Gobierno Petro ha hecho lo que se le da la gana, el Congreso parece su notaría. La muestra de que la coalición de gobierno ha sido efectiva es que le aprueban incluso las reformas sin leerlas, como la Tributaria, la Paz total y la Reforma Agraria”.

Y aunque Cambio Radical sigue siendo aún independiente, son varias las voces que están presionando para volcarse hacia la oposición y acompañar al Centro Democrático. El senador y vocero David Luna al hacer un balance sobre la gestión inicial del presidente indicó que “dos palabras definen los primeros 100 días del Gobierno: la primera, incertidumbre; la segunda, mayorías”.

Incertidumbre, explicó el senador, “por los equívocos e inexpertos anuncios de sus ministros, que en muchas ocasiones tienen que ser corregidos por el mismo presidente; esa incertidumbre en los mercados ha causado un aumento en el precio del dolar y la inflación. En segundo lugar, el gobierno tiene una aplanadora mayoritaria en el Congreso, que le ha permitido tramitar todos los proyectos que ha presentado, lamentablemente violándole los derechos a quienes piensan distinto”.

En caso de materializarse el salto de Cambio Radical a las toldas de la oposición, casi que se duplicaría el número de curules, pues cuentan con 11 en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes. Los partidos políticos pueden cambiar por una única vez su postura frente al Gobierno. De momento parece ser la colectividad de Germán Vargas Lleras la más inclinada a dar un timonazo.