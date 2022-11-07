Alianza Verde tras la no votación de su proyecto: “hubo presión de las tabacaleras”

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Carolina Giraldo habló con La W sobre la no votación del proyecto de su partido que buscaba que se le incrementara el impuesto a los vapeadores y cigarrillos tradicionales y eléctricos.

“Fue muy frustrante lo que nos pasó en la reforma tributaria porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande y existía un consenso grande para aumentar el impuesto a las tabacaleras en un momento en donde debatimos si el pan es saludable”, dijo.

“Estábamos incluyendo a los vapeadores que en este momento no tienen regulación y no pagan impuestos”, añadió.

A propósito, detalló por qué creen desde su partido que no se dio ‘luz verde’ para votar el proyecto y denunció que hubo presión de las tabacaleras.

“La verdad es que uno queda al final con una sensación agridulce. Sabemos que hubo presión de las tabacaleras, nos dejaron mensajes, sabemos que buscaron a otra gente, se empezaron a mover. Toda la noche, previo al debate de la reforma, se movieron un montón”, aseguró.

Nuevamente manifestó su sorpresa porque el proyecto de la Alianza Verde, según contó, favorecía al Gobierno Nacional y al país.

“Soy la primera sorprendida porque estábamos haciendo propuestas que le servían al Gobierno. Este impuesto era una renta nacional, luego tiene una destinación para los departamentos. Ya es el pasado, ya nos estamos enfocando en lo que viene que es volverlo proyecto de ley. Es algo que realmente le conviene al país”, afirmó.

Asimismo, se refirió a la falta de voluntad política que hubo para no votar el proyecto y si hubo responsabilidad de los congresistas.

“Ni siquiera lo pudimos saber. Había muchísima receptividad. El día anterior hasta los que no iban a votar positivamente la reforma dijeron que nos apoyaban, era un tema de enorme consenso en el Congreso”, mencionó.

“La reforma tributaria, para que cada propuesta sea válida, necesita el aval del Gobierno, es decir, el visto bueno del ministro de Hacienda”, agregó.

Por esta línea, se refirió al manejo del debate que hizo el presidente de la Cámara, David Racero: “me ha parecido que ha sabido llevarlo, pero en la reforma tributaria no tuvo la actitud más democrática”.

Por otro lado, mencionó que las tabacaleras están reinventando su mercado, ingresando en el mundo de los vapeadores para atraer a los jóvenes.

“Ya está comprobado que sí hacen daño a la salud y tienen sustancias que generan adicción. Las tabacaleras están entrando a los vapeadores con ‘saborcitos’ y ‘colorcitos’ para hacerlos más llamativos a los jóvenes”, aseveró.

Finalmente, dio detalles de la molestia que tienen en la Alianza Verde con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo primero es que, sin duda, es uno de los partidos que llevó al presidente Petro al poder. Llegan otros partidos tradicionales al Gobierno y les aceptan muchas de sus líneas rojas, no solamente con la reforma tributaria, sino con muchos otros temas”, concluyó.