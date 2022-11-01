¿Cuáles fueron los últimos encuentros entre los presidentes de Colombia y Venezuela?

Colombia

Este martes 1 de noviembre se dará nuevamente una reunión entre Colombia y Venezuela, tras varios años de relaciones rotas entre los dos países. Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela, hablarán en Caracas.

En Caracol Radio recordamos los últimos encuentros entre los presidentes y Gobiernos de estos dos países sudamericanos.

Encuentro entre Uribe y Chávez

En 2009 fue el último encuentro entre el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe y el mandatario de Venezuela Hugo Chávez. Estos dos dirigentes se reunieron para relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países, ya que los antecedentes entre estos gobiernos no habían sido positivos.

Durante este encuentro, se lograron pactar acuerdos económicos, y Uribe estableció las condiciones para dialogar con las FARC. Ante la reunión, el presidente Chávez afirmó que “a pesar de los distintos enfoques, tenemos que construir un entramado de relaciones transparentes, honestas, de buena voluntad y buena fe”.

Pese a esa última apuesta del gobierno del expresidente colombiano por mejorar los vínculos con su homologo, aún seguían existiendo tensiones entre ambos países.

Encuentro entre Santos y Maduro

Con Juan Manuel Santos en el gobierno colombiano, y Nicolás Maduro en el de Venezuela, se siguieron presentando situaciones que debilitaron los diálogos entre entre ambos territorios. Sin embargo, el 11 de agosto de 2016, se llevó a cabo el último encuentro entre ambos líderes políticos, quienes sostuvieron una conversación en Puerto Ordaz, Venezuela, sobre los problemas que se debían solucionar para mejorar la situación.

Allí, los mandatarios abordaron como tema principal, la crisis fronteriza, la cual empezó en 2015 por la orden que dio Maduro de cerrar la frontera con Colombia, según él, por el asesinato de militares venezolanos por parte de paramilitares colombianos.. Maduro afirmó que tomó esta medida para “liberar a Venezuela del paramilitarismo”

Además, Maduro también hizo acusaciones sobre saqueos por parte de contrabandistas colombianos a zonas con alimentos que subsidiaba el gobierno venezolano, y uno de los factores detonantes para la situación fue la decisión por parte de Venezuela, de expulsar colombianos de su país.

La reunión tuvo como fruto el acuerdo entre ambos presidentes, de reabrir la frontera gradualmente, Santos afirmó en ese encuentro, que en la reapertura “se controlará quién entra y quién sale”, y además insistió en que fue un paso “gradual, ordenado y transitorio” para ambos países. Sin embargo, las relaciones no terminaron de estabilizarse durante su mandato.

Ruptura definitiva de relaciones diplomáticas

Finalmente, en 2019, con el gobierno de Iván Duque, se rompieron oficialmente las relaciones diplomáticas con Venezuela. Con el reconocimiento por parte del gobierno Colombiano a Juan Guaidó, como presidente interino del país vecino, Maduro anunció que los vínculos entre ambos territorios quedaban rotos.

“La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia” afirmó Maduro durante en la época.