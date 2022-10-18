Primicia | “Yo no la votaría”: César Gaviria sobre la reforma tributaria

El expresidente César Gaviria citó a la bancada de congresistas del Partido Liberal para anunciar su posición frente a la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El exmandatario le dirá a su partido que la reforma “es extremadamente severa para estos tiempos de recesión” y que es necesario “cuidar a los tenderos, las pensiones y a la clase media que es en su mayoría contratista, al igual que al sector de hidrocarburos”.

Gaviria también le dirá a su bancada que él “no votaría esa reforma” y le pedirá a los parlamentarios que si la apoyan “hagan lo necesario para que baje de $25 a 10 billones”.

La reunión se llevará a cabo en la casa del expresidente Gaviria el martes 18 de octubre a las 6:00 de la tarde y podría significar un golpe para el Gobierno, teniendo en cuenta que los liberales tienen una de las bancadas más grandes en Congreso con 14 senadores y 33 representantes a la Cámara.

“No estamos satisfechos con lo que hemos visto”

A finales del pasado mes de agosto, el expresidente Gaviria se reunió con la bancada del Partido Liberal y confirmó que hay descontento frente al Gobierno del presidente Petro.

“Hemos sido, hasta ahora, partido de gobierno. No estamos satisfechos con lo que hemos visto, pero obviamente el gobierno merece un margen de espera que se lo tenemos que dar a través de reiterar nuestra posición de ser partido de gobierno. Y la semana entrante vamos a producir una declaración señalando algunas de las cosas que nos preocupan”, dijo.

Temas como la posición de Colombia ante Nicaragua, la reforma tributaria y “la paz total” han sido evaluados por la colectividad para fijar una posición: si declararse independiente o mantenerse en la coalición de gobierno.

“Pero no hay gran discrepancia dentro de la bancada a que dejemos de ser partido de gobierno. Eso sí, nosotros exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el gobierno ha adquirido con nosotros los cumplan”, agregó.

Sobre la extradición, y la propuesta para cambiar esta figura, admitió que no hay mucha claridad.

Julio Sánchez Cristo responde

Sobre esta postura del Partido, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, comentó en los micrófonos de este medio el pasado 1 de septiembre que “nada cambia, todo sigue”.

“El pronunciamiento del Partido Liberal no es sobre lo que está pasando, ni sobre los grandes temas o las grandes reformas que ya comenta el Gobierno, no. La molestia del Partido es porque no les están dando lo que esperaban”.

Para Sánchez Cristo, “esa es la política en Colombia: ayer el Consejo Nacional Electoral, CNE, y hoy la rapiña por los puestos”.

Además, indicó que, como al partido no le dieron lo que quería, por eso afirma que “este Gobierno no es lo que esperábamos”. Agregó que “no ha cumplido un mes el Gobierno Petro y ya el Partido Liberal le hace un corte”.

Sánchez Cristo también invitó al expresidente Gaviria a que reflexionara sobre cómo fueron las primeras semanas de su propio gobierno, de 1990 a 1994:

“Qué bueno sería que el presidente Gaviria cerrara los ojos y pensara en qué había pasado en su gobierno a los 23 días de haberse posesionado. ¿Qué había resuelto? ¿Ya había capturado a Pablo Escobar? ¿Ya tenía un plan por si acaso venía un apagón? ¿Ya sabía qué hacer con el chantaje que le planteó la mafia con la extradición en el día 24 de su gobierno? ¿Qué partido salió a decirle a César Gaviria en ese momento de crisis del país: ‘presidente, no es lo que esperábamos de su gobierno’?”.