Masacre en Guerrero, México: ¿cuál es la disputa entre grupos criminales en la zona?

A propósito de la masacre reportada en el estado de Guerrero, en México, La W conversó con un corresponsal sobre estos hechos de violencia reportados en las últimas horas. Federico Sariñana, Corresponsal de W Radio en ese estado, se refirió a las disputas en la región.

“Estamos acostumbrados a hechos de violencia, efectivamente esto que se vio ayer nos vuelve a cimbrar”, aseguró el periodista.

¿Cuáles son las disputas en Guerrero, México?

Según contó este corresponsal de W Radio, San Miguel Totolapan “es un municipio muy pequeño ubicado en la región de la tierra caliente del estado de Guerrero, en los límites de los estados de Michoacán y México”.

En cuanto a las actividades en la región, contó: “durante mucho tiempo fue una zona muy próspera en los temas de campo, agricultura y comercio y en las últimas dos décadas se vio inmerso en una disputa entre grupos criminales”.

Este periodista también aseguró que, a partir del primer gobierno de Juan Mendoza, exalcalde del municipio que también resultó asesinado, se vivía una “tregua”.

“Hace 7 u 8 años cuando, Juan Mendoza aspiraba a gobernar por primera vez el municipio se volvió viral un video en el que aparecía bebiendo alcohol con uno de los presuntos líderes. Justificó esto asegurando que se reunió con ellos para establecer un acuerdo de paz”, relató.

Aunque estuvo en la alcaldía de San Miguel Totolapan durante dos periodos, luego impulsó a su hijo Conrado Mendoza, quien también murió en esta masacre.

“En los últimos años se había tenido una tranquilidad y se conocía de delitos de extorsión, pero no un reporte de hechos de este nivel en los últimos años”, agregó.

¿Qué pasó en San Miguel Totolapan, México?

Un grupo, presuntamente Los Tequileros, asesinó al alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, el exalcalde Juan Mendoza, y otras 18 personas.

“El reporte que se da es que hacia el mediodía un grupo de personas no identificadas ingresó al municipio y realizó cuatro ataques simultáneos. Destaca el actual alcalde y su padre Juan Mendoza, quien había sido alcalde en los dos periodos de gobierno anterior”, aseguró el corresponsal.

Sobre los hechos posteriores a esta masacre indicó: “lo que complicó parte de este proceso es que tras el hecho se registraron bloqueos en las carreteras, lo que generó una situación mucho más compleja. El reporta es que hay una vinculación en la disputa entre grupos criminales en este estado”.

