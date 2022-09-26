Gustavo Petro y Álvaro Uribe se reunirán en la Casa de Nariño

Colombia

En la Casa de Nariño se dará el segundo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el jefe del Centro Democrático y líder de la oposición Álvaro Uribe Vélez.

La reunión está programada para el martes 27 de septiembre, y el tema principal serán las reformas que se tramitan en el Congreso, puntualmente la reforma tributaria.

El expresidente Uribe acudirá a esta reunión acompañado de algunos congresistas de la bancada, entre ellos Paloma Valencia, Alirio Barrera, Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez.

La cita será un día después de que convocadas diferentes manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro.