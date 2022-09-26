Gustavo Petro y Álvaro Uribe se reunirán en la Casa de Nariño
El jefe del Centro Democrático estará acompañado de varios congresistas para hablar sobre las reformas que adelantará el gobierno.
En la Casa de Nariño se dará el segundo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el jefe del Centro Democrático y líder de la oposición Álvaro Uribe Vélez.
La reunión está programada para el martes 27 de septiembre, y el tema principal serán las reformas que se tramitan en el Congreso, puntualmente la reforma tributaria.
El expresidente Uribe acudirá a esta reunión acompañado de algunos congresistas de la bancada, entre ellos Paloma Valencia, Alirio Barrera, Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez.
La cita será un día después de que convocadas diferentes manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro.