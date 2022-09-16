El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ACHC advierte que podrían quedarse sin medicamentos en las próximas semanas

La W conoció que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas lanzó una advertencia sobre el futuro de los medicamentos en el país. De acuerdo con esa organización, habría una reserva de hasta tres semanas.

Esto revivió la discusión sobre el abastecimiento de medicamentos en Colombia y cómo podría afectar esta situación a los pacientes.

Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, indicó que están “preocupados” por esta advertencia y los anuncios de un riesgo de desabastecimiento en Colombia.

“La problemática está latente, al parecer no hay insumos a nivel global para fabricar algunos medicamentos, pero hemos denunciado que existe en el mercado alguna práctica perversa y es que hay disponibilidad de medicamentos en farmacias de venta libre, pero no se están entregando en los canales institucionales”, aseguró Castellanos.

Finalmente indicó que la solución no está en manos de los pacientes, sino en las entidades de salud encargadas de controlar el abastecimiento de los medicamentos.