¿Cuáles EPS se mantendrán? Esto opina la ministra de Salud, Carolina Corcho

En diálogo con La W, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que hoy el sistema de salud enfrenta un problema real y concreto con la intermediación de las EPS.

“Hay un cuestionamiento a la intermediación financiera y administrativa que se ha instalado en el sistema de salud (…) (la intermediación) no solo fue cuestionada por el programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro, también por el programa de gobierno del candidato Rodolfo Hernández”.

Para Corcho, esa intermediación de las EPS no ha logrado lo que se propuso hace tres décadas y en eso hay consenso en el país. Por ello, afirmó que debe haber una reforma estructural.

Así lo explicó: “Ya han pasado tres décadas de política pública de un modelo y ya es posible evaluar si esta intermediación funcionó o no. El saldo y las cifras que tenemos son aterradoras, las clínicas y hospitales están diciendo que los intermediarios les deben aproximadamente 22 billones de pesos”.

Adicionalmente, la médica psiquiatra reveló que hoy en día el Estado colombiano no tiene el control de los recursos después de que salen de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES: “Estamos hablando de recursos públicos, del Presupuesto General de la Nación que aportamos los colombianos, que aportamos los trabajadores. Por ello, el tema debe ser revisado”.

La ministra aclaró que el pánico no es por la llegada del Gobierno Petro, sino que este ha sido generado por esa política pública de intermediación.

“Nosotros anualmente enfrentamos liquidaciones de EPS, traslados de miles de pacientes. Estas liquidaciones generan deudas con prestadores, trabajadores, clínicas y hospitales, y nadie responde. Recientemente, el liquidador de Cafesalud dijo que no tiene cómo responder por siete billones de pesos”, advirtió la ministra.

También señaló que la Superintendencia de Salud tiene 17 EPS en proceso de liquidación, de las que se tienen que trasladar 10 millones de ciudadanos: “Esto se ha presentado todos los años y es que, cuando empezó el proceso de la Ley 100, eran 200 EPS. Ya estamos en 32 y tenemos que liquidar 17, por ello tenemos que revisar cuál es el estado real de las que quedan”.

¿Las EPS con buen servicio se podrán mantener en el sistema?

Para Corcho, es muy difícil que las EPS que gozan de un buen servicio se mantengan en el tiempo, pues son buenas hoy con un determinado número de afiliados.

Sin embargo, advierte que si el país llega a un oligopolio donde corresponde liquidar a cierto número de entidades y quedamos en manos de cinco, “los oligopolios son imposibles de regular”.

“Eso lo demostró la pandemia con la industria farmacéutica que es imposible de regular, por ello la única salida que nos queda es una reforma para resolver esa situación”, concluyó la ministra.

