Los primeros cambios que tendría la reforma tributaria

Esta semana se podrían dar cambios en el proyecto de reforma tributaria que, recordemos, tendrá mensaje de urgencia en el Congreso. El Ministerio de Hacienda haría modificaciones en el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y el impuesto a los dividendos; y no se descarta hacer ajustes en el tema de las zonas francas.

Estos han sido algunos los asuntos que han generado más polémica desde que fue radicado el texto con el que buscan recaudar 25 billones de pesos en el primer año.

Además, en los próximos días convocarán a asamblea extraordinaria de Ecopetrol y les pedirán la renuncia a dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, entre ellos a Luigi Echeverry. Entre tanto, siguen definiendo si se van a modificar los estatutos de la empresa.

Y a propósito de la reforma tributaria, este martes a las 10 de la mañana está citado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado para que dé un corte de cuentas en materia económica y fiscal de la administración de Iván Duque.