Reforma tributaria: ¿gastos deducibles a profesionales independientes se afectarán?

Ante el Congreso fue presentada la reforma tributaria en cabeza del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A propósito del tema, La W conversó con Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN sobre los puntos centrales de esta propuesta.

Según lo que reveló el Ministerio de Hacienda, con esta reforma tributaria se pretende recaudar cerca de $25 billones para 2023. Además, se habla de una lucha contra la evasión y que no habrá impacto para los colombianos con menores ingresos.

¿Cómo funcionarían los costos y gastos deducibles?

De acuerdo con el director de la DIAN, en esta nueva reforma tributaria no se afectará a los profesionales independientes que tienen en regla su facturación y demás gastos en relación con su oficio.

Como ejemplo, se tomó el caso de un profesional de la salud que puede llegar a facturar $12 millones al mes. Sin embargo, de ese monto el 70% se representan en gastos por pago de retención en la renta, facturación, administración y otros costos.

Para Reyes, esos gastos serían deducibles con la reforma tributaria. Es decir, montos que pueden restarse en la declaración de impuestos a la renta.

“Son deducibles, son gastos en los que se incurre para generar ingresos. Tributar sobre esos costos y gastos generaría una dificultad enorme. Esos profesionales independientes cuando facturan reciben pagos, no solo en efectivo sino en cualquier medio de pago, generalmente son cumplidores de la ley”, aseguró Reyes.

Sobre la evasión, indicó que un porcentaje de los profesionales independientes no factura sus transacciones y por eso se trabajará en la lucha contra la evasión en ese sentido.

“Una pregunta muy grande de profesionales independientes es que al tener esta facilidad de costos y gastos incurren en costos y gastos que no son pertinentes, no facturan todas las transacciones y le generan un gran detrimento al Estado. La mayor parte de la evasión está concentrada en ese 1% que no son los asalariados, las grandes empresas, sino algunos profesionales independientes y son medidas que buscamos solucionar”, aseguró Reyes.

A continuación, escuche la entrevista completa con Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. En el encabezado, sus declaraciones sobre los costos y gastos deducibles.