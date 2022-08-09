¿A quién le cae mal la reforma tributaria? Responde José Antonio Ocampo, MinHacienda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció en La W sobre el proyecto de ley de reforma tributaria presentado al Congreso de la República el pasado 8 de agosto, con el cual la nueva administración busca recaudar el dinero suficiente para reducir la deuda social.

Según Ocampo, la reforma tiene dos grandes objetivos: en primer lugar, contribuir a la igualdad y la justicia social, y en segundo lugar, consolidar el ajuste fiscal. Por esas dos razones, el proyecto tiene carácter prioritario para el nuevo Gobierno.

Esta reforma tributaria se basa en obtener un mayor recaudo de impuestos a personas naturales, así como en la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas, a la exportación de petróleo, carbón y oro (cuando superen cierto techo) y en una lucha frontal contra la elusión y la evasión.

Durante la presentación del proyecto, Ocampo informó que, si bien esta reforma genera 25 billones de pesos anuales, se espera que la lucha contra la elusión y la evasión tributaria eleve ese monto hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales, la meta propuesta durante la campaña presidencial.

Estos 25 billones de pesos equivaldrían al 1,72 % del producto interno bruto (PIB) en 2023.

