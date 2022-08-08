Así es la reforma tributaria que radicó el Gobierno de Gustavo Petro

Colombia

El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo radicó este lunes la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Respecto a las personas naturales, en la reforma se establece que se limitarán los beneficios tributarios para las que tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos. La cartera de Hacienda estima que alrededor del 2 por ciento de la población gana esa cantidad de dinero.

También se incluye un impuesto al patrimonio por más de 3.000 millones de pesos y se indica que no se permitirá la deducción de regalías del impuesto sobre la renta. Sobre este impuesto a la riqueza proponen que sea permanente.

Para las empresas: no se aumenta la renta a las empresas

Se proponen impuestos del sector petróleo, carbón y oro

Habrá impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados e impuesto a los plásticos de un solo uso.

De igual forma, tiene varios cambios para las empresas en impuestos como el ICA. Ese impuesto que pagan las empresas cita el texto conocido por este medio, indica que pasaría de ser “descontable a deducible”.

El ministro de Hacienda hace una presentación de los detalles del proyecto de ley de Reforma Tributaria para la igualdad y la justicia social, que el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República. Sígalo en vivo: