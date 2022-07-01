Colombia es el país que mejor manejó la pandemia en América Latina: Bloomberg

Según el ranking que hace Bloomberg, Colombia está en el puesto #12 entre los países que mejor han manejado la pandemia. En Latinoamérica el país ocupa el primer lugar y en América el segundo después de Canadá. En diálogo con La W, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó cuál fue la estrategia para lograrlo.

“Los factores fundamentales que influyeron son el alto nivel de vacunación, toda la estrategia que tuvimos para tener solamente un confinamiento y después medidas escalonadas no farmacológicas que precisamente permitieron que la economía siguiera funcionando”, dijo Ruíz.

El ministro agregó que otra estrategia importante fue la apertura de vuelos, en donde Colombia es líder a nivel mundial en términos de tránsito aéreo doméstico y aéreo internacional. Esto posibilitó las posiciones de desarrollo y la expectativa de crecimiento económico para este año que va a estar por encima del 6.1%.

“En resumen, Colombia fue un país donde desde el principio de nuestro plan estratégico planteamos que no debería haber conflicto entre buenas medidas para preservar la salud, combinadas con unas medidas para mantener y reactivar la economía, creo que estas fueron medidas sanitarias que siempre tuvieron una intención muy clara en nuestro país”.

A nivel internacional, Corea del Sur ocupa el primer puesto de la medición con un puntaje de 80.7, seguido por Emiratos Árabes, Irlanda, Noruega, Arabia Saudita, Dinamarca y Canadá.