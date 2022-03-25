“Rusia nunca llegará a Kiev”: Vitali Klichkó, alcalde de la capital de Ucrania

TOPSHOT - Kyiv's mayor Vitali Klitschko holds people away from a five-storey residential building that partially collapsed after a shelling in Kyiv on March 18, 2022, as Russian troops try to encircle the Ukrainian capital as part of their slow-moving offensive. - Authorities in Kyiv said one person was killed early today when a downed Russian rocket struck a residential building in the capital's northern suburbs. They said a school and playground were also hit. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Un mes después del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania, La W conversó con Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, la capital ucraniana, que ha resistido a los avances militares y los bombardeos que comenzaron el pasado 24 de febrero.

Lejos de abandonar la ciudad, el también exboxeador profesional de peso pesado, se sumó a la resistencia y está junto a su hermano, el también deportista Vladímir Klichkó, que ahora es su mano derecha en la política.

¿Cómo está Kiev un mes después de la invasión?

De acuerdo con el alcalde de la capital de Ucrania, los bombardeos y ataques rusos han dejado graves co0nsecuencias en la economía y en la infraestructura de la ciudad.

“La guerra destruyó la economía, es una tragedia porque se está destruyendo no solo el patrimonio de Ucrania sino de todo el mundo. Cerca de 40 millones de ucranianos están afectados por esta guerra. Necesitamos comida, medicamentos, agua, chalecos antibalas, la unidad es importante para traer de vuelta la paz a Ucrania”, relató Vitali Klichkó.

Aunque aseguró que el objetivo de Rusia siempre ha sido tomar Kiev desde hace cuatro semanas, indicó que le ha sorprendido la resistencias militar de su país. “Los rusos están peleando por dinero y los ucranianos por la familia y el país”, contó el mandatario.

A propósito de las cifras, contó que de acuerdo a las autoridades 145.000 soldados rusos han caído y solo en Kiev reportan 300 personas fallecidas.

Los bombardeos y ofensivas han destruido cerca de 80 edificaciones, 7 preescolares, 11 colegios y el alcalde de Kiev lo calificó como un “genocidio”.

El exboxeador Vladímir Klichkó se pronunció en la misma conversación sobre la figura de su hermano como alcalde de Kiev. Algunos ciudadanos lo han llegado a considerar como un héroe.

“Hay objetivos de la invasión rusa, puede ser cualquier persona, es muy difícil que la persona se proteja, ya sea el que esté en la primera línea o escondiéndose en un teatro como Mariúpol, se puede perder la vida en un parpadeo. No importa quien seas, quien esté dispuesto a pelear por Ucrania es un blanco”, dijo.

En medio de la ofensiva y la llamada “operación militar especial” que lanzó Vladimir Putin, se aseguró que las personas están regresando a la capital de Ucrania.

