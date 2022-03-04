El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Lo principal es que se cierre el cielo ucraniano para evitar bombardeos rusos”: exprimer ministro de Ucrania

A propósito de la tensión que se vive en Ucrania por la toma del control de la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, Volodymyr Groysman, exprimer ministro de ese país, conversó en La W sobre el avance de los rusos.

De acuerdo con Groysman, hay un peligro latente por los bombardeos en esa zona, pero se debería prestar mayor atención a las afectaciones en la población.

“El peligro existente es latente, el peligro de un desastre nuclear existe. (...) Se está hablando mucho de energía, pero no es el principal problema, el problema es parar la guerra”, indicó el exprimer ministro ucraniano.

Sobre los próximos pasos que deberían tomarse, aseguró: “lo principal es que se cierre el cielo para evitar bombardeos rusos y que se frene la muerte de ucranianos”.

El exprimer ministro de Ucrania, que actualmente está en Vinnytsia, indicó que los ataques por parte de los militares rusos se han reportado en casi todo el país, pero hay confianza en ganar la guerra.

“Los bombardeos son en todo el territorio ucraniano. Ucrania va a ganar la guerra, el 93% de los ciudadanos respaldan al presidente, pero la pregunta es cuánto va a costar ese triunfo”, puntualizó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Volodymyr Groysman, exprimer ministro de Ucrania.