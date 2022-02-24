“Putin simplemente sigue probando las fuerzas y a su contrincante, Joe Biden”: periodista de CNN

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Putin simplemente sigue probando las fuerzas y a su contrincante, Joe Biden”: Manolo González, periodista de CNN

Después de que se informara sobre la entrada de Rusia a Ucrania y se reportara que al menos 40 soldados ucranianos murieron, el periodista Manolo González, que trabaja en CNN, habló en La W sobre las implicaciones del conflicto.

Como periodista que ha trabajado en el cubrimiento de eventos de tal magnitud, explicó las consecuencias que tendrían las acciones de Vladimir Putin, el presidente ruso.

“Viendo las consecuencias que tendrá Putin, no fue una invasión como se pensaba, lo que ha tenido es una especie de ataques quirúrgicos. Si hay cierta fracturación en el centro de la OTAN, lo que ha hecho es que los ha unido y todas las voces frente a Putin y para mi, sería el principio del fin”, indicó González.

Justamente aseguró que los “ataques quirúrgicos”, como el lo denomina, serían una advertencia. “Putin simplemente sigue probando las fuerzas y a su contrincante, Joe Biden”, expresó el periodista de CNN.

Sobre el futuro de Rusia de cara a unas nuevas y posibles sanciones, indicó que podría significar un “ahogamiento a la economía de Putin”.

Sin embargo, rescató que aún podría existir un grueso de sanciones en el marco de una unión de los bancos internacionales.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Manolo González, periodista de CNN.