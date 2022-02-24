Nos fuimos a resguardar al sótano de un hotel: Alex Tienda, youtuber mexicano en Ucrania. Foto: @soyalextienda

“Ningún lugar del país es seguro”: Alex Tienda, youtuber mexicano que quiere ir al oeste de Ucrania

A propósito de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania por los recientes bombardeos, La W habló con Alex Tienda, un youtuber mexicano que vive de cerca la situación y que al momento de la conversación estaba en camino hacia el oeste de Ucrania.

Según relató, estaba en una entrevista justo cuando escuchó los primeros bombardeos en la madrugada. Por eso, tuvo que refugiarse en el sótano de un hotel.

“Se hablaba que era inminente una invasión y sería en la madrugada, guardamos rápidamente el equipo, nos resguardamos en el sótano de un hotel y escuchamos algunos bombardeos”, narró el youtuber.

Sobre la situación en la zona, indicó que parece que los ciudadanos estarían dispuestos a defender su territorio. Incluso aseguró que habló con locales sobre entrenamientos a civiles con armas.

“Aquí están dispuestos a defender. Se ve que estamos en un momento de guerra, hay movilización, las gasolinas están llenas, hay filas de dos o tres horas en los cajeros, pero aun así ves a la gente tranquila, no se ve pánico”, contó.

Al momento de la entrevista estaba en camino hacia el occidente de Ucrania tras los bombardeos, pero contó que desde su perspectiva no hay un lugar seguro en la región.

“Ningún lugar del país es seguro, decían que era Kiev porque veían poco probable que se invadiera, pero para este momento no es seguro. En el día si se observa tranquilidad, el peligro es en la madrugada y ahí es donde comienzan los bombardeos”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Alex Tienda, youtuber mexicano en Ucrania que va en camino al oeste del país.