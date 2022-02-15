Reglamentación de flor seca de cannabis no saldrá esta semana: sigue engavetada

Colombia

Desde hace un año, el Gobierno Nacional se comprometió públicamente a destrabar la negociación del manejo de productos derivados del cannabis para el uso medicinal. Cabe señalar que son cientos de campesinos, pequeños y medianos empresarios, quienes todavía esperan la firma de una resolución para establecer las reglas de mercado.

El pasado 10 de febrero, el ministro de Justicia explicó en La W que desde octubre de 2020 se ha avanzado significativamente en materia de cannabis en Colombia, tanto en la expedición de licencias para su cultivo como en la transmisión normativa que permite ese uso, no solo limitado al uso médico y científico, sino que ya contempla el uso industrial y alimenticio.

Sin embargo, este 15 de febrero, La W conoció que esta semana tampoco saldrá esta resolución, que modifica el Decreto 811, pero no por falta de voluntad del ministro de Justicia.

Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de La W, dicha resolución no saldrá por ahora debido a que se encuentra engavetada desde el 2 de febrero en el Ministerio de Salud. Por tanto, aún está pendiente la firma del ministro Fernando Ruiz.