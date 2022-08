Neville comparó a Falcao con posible nuevo refuerzo del Manchester United

El exfutbolista y entrenador inglés Gary Neville, uno de los grandes ídolos de la historia reciente del Manchester United, recordó a Falcao García tras el mal comienzo del equipo en la Premier League, donde fue derrotado en casa 1-2 ante el Brighton. Neville comparó la situación que vivió el Tigre con el austríaco Marko Arnautovic, posible refuerzo del club.

“Lo primero que haces cuando suena el teléfono del Manchester United es rechazar la oferta. La realidad es que después de perder ese partido contra Brighton el domingo, en realidad están negociando desde una posición aún peor que la del sábado, y eso es un problema aún mayor para ellos”, comentó el exdefensor en entrevista con Sky Sports.

Y añadió sobre el posible refuerzo de Arnautovic: “tengo un comentario como el de todo el mundo, aparte de que el Manchester United fichó a Marko Arnautovic. No tengo nada que decir. Hemos visto a Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Odion Ighalo, desesperados, es un patrón. Está sucediendo una y otra vez. Ya ni siquiera me enojo o animo por eso. No voy a comentar al respecto”.

Falcao tuvo un paso fugaz por Manchester en la temporada 2014-2015, convirtiendo cuatro goles en 31 partidos disputados, uno de los peores promedios de su carrera.

Neville fue consecuente

Durante el mal momento de Falcao en el Manchester United, Gary Neville respaldó al colombiano y aseguró que este, junto al neerlandes Robin Van Persie, eran víctimas de la falta de asistencia y generación de juego.

"Falcao y Van Persie necesitan ser asistidos, y en la temporada no se han utilizado a los jugadores creativos de la manera correcta para sacarle el mejor provecho a los dos delanteros. En este sistema la mejor opción para jugar adelante es Rooney. Si van a apostar por el colombiano y el holandés se necesitaría gente por fuera, que abran el campo y les generen pelotas claras de gol", declaró en su momento.