C. Democrático renuncia a comisión creada para rehacer lista a Contraloría

Sigue las renuncias de los congresistas que fueron designados por la actual mesa directiva del Congreso, para conformar la comisión accidental que tiene como fin rehacer la lista de aspirantes a la Contraloría General de la República. El Centro Democrático, a través de un comunicado, aseguró que no hay razones para hacer cambios a esta.



“El Centro Democrático encuentra que, hasta el momento, no hay motivos para confeccionar una nueva lista ya que la actual goza de presunción de legalidad mientras no haya una decisión judicial que indique lo contrario”, señaló la colectividad.

Leer más:

En ese orden de ideas, anunciaron que los dos integrantes de esa colectividad, renuncian a la nueva comisión accidental.



“El Centro Democrático, respetuoso de la institucionalidad y la Ley, informa que, por las razones anteriormente expuestas, se toma la decisión de que sus congresistas Enrique Cabrales, Honorio Henríquez y Carlos Edward Osorio renuncian a formar parte de la Comisión”, señala el comunicado.



Para este jueves está prevista la audiencia en la que la nueva comisión accidental, creada por la mesa directiva del Congreso, definirá la nueva lista de elegibles a ocupar el cargo de contralor.