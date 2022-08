Pese a apelación, proceso de elección de contralor seguirá adelante

El proceso de elección de nuevo contralor sigue generando polémica en el Congreso. A la renuncia de varios congresistas a la nueva comisión accidental para rehacer la lista, se sumó la apelación que presentó el senador Carlos Abraham Jiménez contra la resolución que expidió hace unos días el nuevo presidente del Congreso para reconfigurar la lista de elegibles a ese órgano de control fiscal.

“Esa resolución no tiene el fundamento jurídico para tener un nacimiento legal, entonces lo que estoy diciendo es que esa resolución hay que tumbarla”, indicó el senador Jiménez.

Por su parte el senador David Luna, de Cambio Radical, aseguró que los tribunales judiciales no ordenaron que era “potestad” del Congreso rehacer la comisión. Por lo tanto, apoyó la idea de votar la apelación.

“Esa resolución de Mesa Directiva es ilegal y motivo por el cual le solicito poner a consideración la apelación presentada por el doctor Carlos Abraham. Ustedes tienen las mayorías, utilícenlas, y utilícenlas con contundencia, pero permítannos a quienes pensamos distinto hoy, jurídicamente, no políticamente, que tengamos la capacidad de expresar las preocupaciones que en este momento se tienen”, dijo Luna.

En medio de la polémica el senador Roy Barreras creó una subcomisión para tomar una decisión frente a la apelación que fue presentada contra la resolución, sin embargo, el informe de esta no pudo ser presentado, según indicó.

“Convocamos una subcomisión para que nos diera un informe, no llegaron los senadores, no hubo quórum y de manera que no se pudo recibir el informe sobre esa pretensión de los dos senadores o tres, pero después de levantar la sesión la mayoría de senadores de esa subcomisión han concluido lo que la mesa dijo desde el principio: tal apelación no es procedente ante el Senado y, por supuesto, no va a frenar un mandato constitucional”: Roy Barreras

Y agregó: “invito a todos los medios de comunicación y a la opinión pública a seguir por primera vez, como no se hizo la vez pasada, de manera abierta y transparente, la sesión de la comisión accidental del próximo jueves, para que allí se pueda observar de qué manera se determina con absoluto criterio de meritocracia, quienes merecen ir a la plenaria a presentar su no te para ser elegidos”

Congresistas como Lidió García, Humberto de la Calle y Juan Felipe Lemos, renunciaron a la comisión accidental que busca rehacer la lista de elegibles a la Contraloría.