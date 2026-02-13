Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 19:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Roy, Quintero y Cepeda convocaron a movilización ante suspensión provisional del salario mínimo

Los precandidatos presidenciales convocaron a una movilización nacional para rechazar la decisión del Consejo de Estado.

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero

No paran los cuestionamientos sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para el 2026.

Entre los que más han rechazado la decisión, se encuentran los precandidatos presidenciales Daniel Quintero, Iván Cepeda y Roy Barreras, quienes convocaron a una movilización nacional para rechazar esta decisión.

Iván Cepeda aseguró que se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno y del presidente Gustavo Petro, y su rechazó será expresado en las calles y en una movilización nacional.

¿Qué dijo Roy?

Es una afrenta, es insensible”, así se refirió el precandidato presidencial, Roy Barreras a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 2026.

El precandidato convocó a los colombianos a salir a las calles a protestar por esta medida.

¿Qué dijo Quintero?

Ante la suspensión provisional del decreto de salario mínimo, el precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó que interpuso una acción de tutela para que un juez constitucional revise de manera urgente lo que calificó como “un abuso”.

Además, hizo un llamado a los colombianos para que salgan a las calles a protestar por la decisión.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir