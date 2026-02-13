Roy, Quintero y Cepeda convocaron a movilización ante suspensión provisional del salario mínimo

No paran los cuestionamientos sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para el 2026.

Entre los que más han rechazado la decisión, se encuentran los precandidatos presidenciales Daniel Quintero, Iván Cepeda y Roy Barreras, quienes convocaron a una movilización nacional para rechazar esta decisión.

Iván Cepeda aseguró que se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno y del presidente Gustavo Petro, y su rechazó será expresado en las calles y en una movilización nacional.

¿Qué dijo Roy?

“Es una afrenta, es insensible”, así se refirió el precandidato presidencial, Roy Barreras a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 2026.

El precandidato convocó a los colombianos a salir a las calles a protestar por esta medida.

¿Qué dijo Quintero?

Ante la suspensión provisional del decreto de salario mínimo, el precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó que interpuso una acción de tutela para que un juez constitucional revise de manera urgente lo que calificó como “un abuso”.

Además, hizo un llamado a los colombianos para que salgan a las calles a protestar por la decisión.