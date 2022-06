Unidad de Búsqueda recuperó tres cuerpos en el Putumayo

La Unidad de Búsqueda (UBPD) recuperó en un cementerio de Putumayo tres cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas entre 1996 y 1997 por hechos del conflicto armado.

De acuerdo con la investigación extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, uno de los tres cuerpos recuperados podría ser el de un reconocido jornalero de la zona, Mario*, quien trabajaba en actividades agrícolas y de construcción en el bajo Putumayo y el departamento de Huila.

En uno de esos viajes, en enero de 1996, fue asesinado y su cuerpo habría sido sepultado en un cementerio comunitario de Orito. “Desde 1996 dejamos de tener información de él hasta el 2007, cuando me di a la tarea de empezar a averiguar por mis propios medios. En muchas partes me cerraron las puertas hasta que me encontré con una persona que me entregó información y por ese lado yo seguí averiguando”, expresó Juan*, hijo de Mario*.

Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la UBPD, destacó la importancia de la información recolectada por Juan, que, tras ser contrastada con otras fuentes, facilitó que un equipo forense se trasladara a Orito para llevar a cabo la acción humanitaria de recuperación del cuerpo de Mario.

“Para el proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que lidera la Unidad de Búsqueda es muy importante contar con la participación activa de familiares investigadores, quienes con su colaboración y experiencia permiten agilizar los procesos y así lograr las respuestas que por años han estado esperando”, expresó la directora de la Unidad de Búsqueda.

El segundo cuerpo podría corresponder al de un menor de edad asesinado en una masacre en 1997 y el tercero todavía está por determinar su identificación.

Este Plan Regional de Búsqueda comprende los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo. En esta región del bajo Putumayo fueron desaparecidas por razones del conflicto armado alrededor de 3.302 personas.

*Por seguridad los nombres de las personas fueron modificados.