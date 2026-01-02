Aparatoso accidente de tránsito obligó al cierre temporal de la vía Bogotá – Girardot en Melgar

Tolima

En la tarde de este viernes 2 de enero se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía Bogotá – Girardot, dos kilómetros antes del ingreso a la base militar de Tolemaida, en la variante del municipio de Melgar, Tolima.

En este sector, una volqueta sufrió un volcamiento lateral sobre la calzada, lo que obligó al cierre total de la vía en el sentido Bogotá – Girardot.

De acuerdo con la información suministrada a Caracol Radio por la concesionaria Vía Sumapaz, operadora del corredor vial, el accidente no dejó personas fallecidas ni lesionadas de consideración. Sin embargo, fue necesario el cierre temporal de la vía para retirar el vehículo y los residuos generados tras el siniestro.

“Las unidades de la concesión atendieron la emergencia, realizaron el levantamiento del vehículo y controlaron el derrame de combustible, mientras la Policía de Tránsito efectuó el manejo del tráfico. Como resultado de estas maniobras y de la operación de maquinaria en el punto, se registró tráfico lento en la calzada contraria”, informó Vía Sumapaz.

Sobre las causas del accidente, Vía Sumapaz informó que se habría tratado de fallas mecánicas, las cuales todavía son materia de investigación.

“El vehículo habría presentado una falla mecánica que ocasionó la pérdida de control y generó el cierre temporal de la calzada Bogotá – Girardot. El conductor fue trasladado oportunamente a un centro asistencial en Girardot”, precisó la concesionaria.

Finalmente, la vía Bogotá – Girardot, en la variante de Melgar, fue habilitada nuevamente con paso controlado a un carril, bajo supervisión de las autoridades viales.