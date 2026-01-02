Capturado alias ‘Daniel el Travieso’ por el robo de una cadena de oro en El Recreo

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto por el delito de hurto calificado.

Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en la calle Valencia, del barrio El Recreo, fue capturado un sujeto conocido como ‘Daniel el Travieso’, de 22 años, quien minutos antes había hurtado las pertenencias de un ciudadano, mediante intimidación con un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros.

La rápida reacción permitió interceptarlo y practicarle un registro a persona donde se les encontró en su poder un arma de fuego y una cadena con un dije de oro, esta última, avaluada en 20 millones de pesos.

La prenda de oro incautada, el arma de fuego y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que, en esta ofensiva contra el hurto, se redoblarán los esfuerzos para combatir este delito que tanto afecta la seguridad ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.