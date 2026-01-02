Fallece hombre tras grave cornada en corraleja de San Juan Nepomuceno

Lo que debía ser una tarde de tradición y fiesta en el municipio de San Juan Nepomuceno terminó en luto tras confirmarse el fallecimiento de Samuel Herrera. El hombre, oriundo de Calamar, Bolívar, perdió la vida luego de ser embestido por un astado durante la segunda jornada de toros en esta población del norte del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho, que quedó registrado en videos que circulan por redes sociales, muestra el momento exacto en que el animal sorprende a Herrera en el ruedo, propinándole una herida de gravedad en el rostro. A pesar de la rápida reacción de los asistentes y los cuerpos de socorro, la magnitud del impacto fue determinante.

Samuel Herrera fue trasladado inicialmente a un centro asistencial local y luego remitido de urgencia al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron insuficientes debido a la complejidad de la herida, y su deceso fue confirmado pocas horas después de su ingreso.

Mientras la comunidad de Calamar y San Juan lamenta esta pérdida, el suceso pone nuevamente bajo la lupa las medidas de seguridad y el riesgo que representan estas festividades taurinas en los municipios de Bolívar. Hasta el momento, las autoridades locales no han entregado un balance oficial sobre los protocolos de prevención aplicados durante el evento.