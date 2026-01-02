La pólvora disparó la emergencia ambiental: aumentaron 250% los casos de fauna silvestre afectada

Antioquia

El uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año dejó un balance crítico para la fauna silvestre del Oriente antioqueño.

En diciembre de 2025, el Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare recibió 157 animales afectados directa o indirectamente por esta práctica, una cifra que representa un aumento cercano al 250% frente a los 45 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

La magnitud del incremento encendió las alertas de la autoridad ambiental, no solo por la presión sobre la biodiversidad regional, sino también por la capacidad operativa del CAV, que debió atender una avalancha de casos concentrados en pocas semanas.

Javier Valencia González, director general de Cornare, calificó la situación como un golpe severo para la naturaleza del territorio.

“En el solo mes de diciembre recibimos 157 individuos de fauna por imprudencias con la pólvora. Seguimos utilizando este tipo de elementos para celebrar y nos están acabando con nuestra fauna silvestre”, afirmó, al tiempo que reiteró el llamado a eliminar la pólvora de las celebraciones decembrinas.

Causas de las afectaciones en la fauna

Desde el componente técnico y veterinario, Camilo Muñoz, médico veterinario del CAV de Cornare, explicó que los impactos van mucho más allá del ruido momentáneo.

“Las principales afectaciones son la muerte súbita y la alteración de los comportamientos naturales, lo que desencadena otros riesgos como colisiones contra ventanas, atropellamientos, electrocuciones, abandono de nidos y ataques de animales domésticos”, señaló.

De acuerdo con el balance oficial, el 65% de los animales ingresados tuvo un desenlace mortal, mientras que el 35% restante presenta un pronóstico reservado, con mayores probabilidades de recuperación en casos de animales huérfanos o con lesiones menos severas.

Las especies más afectadas fueron zarigüeyas y diversas aves silvestres como gallinazos, gavilanes, búhos, tórtolas, pollas de agua, alcaravanes y colibríes, además de algunos reptiles.

Las zonas con alto número de casos

Los municipios que concentraron el mayor número de reportes fueron Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Peñol y Guatapé; sin embargo, Cornare confirmó que en los 26 municipios de su jurisdicción se presentaron casos, lo que evidencia que el impacto fue generalizado en toda la región.

La corporación advirtió que estas cifras corresponden únicamente a los animales que lograron ser rescatados y trasladados al CAV, por lo que el daño real podría ser mayor debido al subregistro de casos no reportados. Finalmente, reiteró el llamado a la conciencia ciudadana y recordó que cualquier caso de fauna silvestre herida puede reportarse a la línea de emergencia 321 781 13 88.