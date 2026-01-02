Nueva prueba de supervivencia del policía cartagenero secuestrado en Cauca

Desde las montañas del Cauca llegó una nueva luz de esperanza para la familia del policía cartagenero Harold Luis Ricardo Martínez. En una reciente prueba de supervivencia grabada el pasado 24 de diciembre, el uniformado de 30 años envió un mensaje de aliento a sus seres queridos en Bayunca y una petición directa al Gobierno Nacional para que no cesen los esfuerzos por su libertad.

Harold, quien fue secuestrado el pasado 31 de octubre por disidencias de las Farc mientras viajaba para conocer a su hijo recién nacido, aparece en el video visiblemente afectado por el cautiverio, pero firme en su fe.

“A mi familia quiero decirle que estoy bien. Es una situación dura, hay que seguir orando”, expresó el cartagenero, quien también instó al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa a destrabar los diálogos que permitan su retorno.

En el corregimiento de Bayunca y en Cartagena, sus allegados no han dejado de movilizarse. Tras realizar plantones en el Centro Histórico, hoy reciben estas imágenes con sentimientos encontrados, mientras la Policía Nacional mantiene el acompañamiento oficial.

Por su parte, el Ministerio de Defensa reiteró que se están empleando todas las vías posibles para lograr la liberación de Harold y otros seis uniformados que permanecen privados de la libertad en esa zona del país.