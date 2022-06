¿Por qué Kathy Sáenz dejó la actuación?

Han pasado algunos años desde que la televisión colombiana fue testigo de la última actuación de Kathy Sáenz.

La actriz y exreina de belleza descrestó a los televidentes durante las décadas de los noventas y los dosmiles por su habilidad para transitar entre roles protagónicos y antagónicos.

Fue así como, quienes seguían de cerca su trabajo, empezaron a preguntarse por qué dejó de aparecer en pantalla.

Duda que llegó hasta a su esposo, Sebastián Martínez, que intentó responder en redes para tranquilizar a sus admiradores:

“El trabajo de la actuación —confesó— es un trabajo difícil, pesado. Kathy lleva muchos años actuando y ha encontrado una motivación en su emprendimiento, algo que la motiva, que la llena, y que además está ayudando a los demás”.

Sin embargo, hace unos días, en medio de una entrevista, Kathy encontró un espacio para explicar su decisión a fondo:

“Cuando uno protagoniza o antagoniza, la carga de trabajo es muy fuerte y muy pesada. No tienes fines de semana, no tienes nada, las doce horas (...) Entonces, siempre me empezaba a enfermar y me enfermaba, no había proyecto donde no me enfermara. Pero igual, así, era lo que amaba hacer y la actuación siempre fue esa inspiración y lo que me fascinaba hacer”

Su salud empezó a desmejorar, pero, con el inicio de la pandemia, logró conectar con su faceta de empresaria:

“Cuando arranco con mi empresa, dije que ya no podría actuar, porque me quita todo el tiempo del mundo y dos cosas a la vez, no las podría hacer. Se dio la pandemia, y fue divino, porque cuando las cosas llegan así, todo empieza a fluir de una manera correcta”.