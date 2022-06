"Le echaremos mucho de menos": Bon Jovi confirma muerte de Alec John Such /

Una de las bandas de rock más populares del mundo está de luto tras el fallecimiento a los 70 años de Alec John Such, el que fue durante años el bajista original y uno de los miembros fundadores del grupo estadounidense.

El artista fue miembro de la agrupación entre 1983 y 1994, pero su problema de adicción lo llevó a retirarse de los escenarios y hacer su vida lejos de la música.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Alec John Such, quien es recordado por haber sido fundamental en la formación de la banda tras haber servido como facilitador de la integración al grupo de nombres tan relevantes como el baterista Tico Torres y al guitarrista Richie Sambora, así como de la composición de los primeros cinco discos.

Leer más:

Hoy el mundo del rock lamenta el fallecimiento de quien será recordado por éxitos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" y "Wanted Dead or Alive", que llevaron a la banda de rock estadounidense Bon Jovi a llenar estadios en los años 1980 en sus giras mundiales.