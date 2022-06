Los tres exnovios que rompieron el corazón de Shakira antes que Piqué

Una de las noticias que recientemente sorprendió a los fanáticos de la música y el fútbol es la relacionada con el rompimiento entre Shakira y Piqué. La pareja, que llevaba más de 10 años, confirmó el pasado sábado 4 de junio que se están separando.

Durante varios días se había especulado y compartido rumores en redes sociales sobre la posibilidad de que la pareja ya no estaba junta o que estaba pasando por un mal momento. De hecho, unas periodistas españolas se adelantaron y habían confirmado que el rompimiento de la pareja se debía a una infidelidad. No obstante, por el momento Shakira y Piqué solo han manifestado que se están separando, pero que esperan que la ciudadanía les de privacidad, pues no desean que sus hijos salgan afectados.

La pareja, que se lleva 10 años de diferencia, Shakira 45 y Piqué 35, comenzó a salir durante el 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde el futbolista fue protagonista representando España y la cantante tuvo la oportunidad de dar un show con la famosa canción Waka Waka.

Sin embargo, antes de Gerard Piqué, Shakira tuvo la oportunidad de compartir su vida y darle su amor a otros hombres.

A muy corta edad, Shakira se enamoró de su vecino Óscar Pardo. En ese entonces la joven artista tenía tan solo 14 años de edad e inspiró su canción 'Antología' en él, aunque hay rumores de que esta canción está inspirada en alguien más. Poco después comenzaron a salir.

Años más tarde la cantante se enamoró de Osvaldo Ríos, un actor que era 17 años mayor que ella. Shakira tan solo tenía 20 años en ese momento.

Antonio de la Rúa, el famoso hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, también es uno de los que logró conquistar a la cantante. La relación de los dos comenzó en el año 2000 y duró una década. En medio de su tiempo juntos la artista escribió varias canciones y muchas de ellas fueron inspiradas en él.