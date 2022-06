El Partido Conservador no apoyará una candidatura que se aleje de sus principios

En medio de una reunión que tuvo el Partido Conservador junto a miembros de la bancada de congresistas actuales y electos, las conclusiones finales quedaron en que no van a apoyar una candidatura que se aleje de los principios que caracterizan a su partido por tradición, y aunque no han hecho un llamado a votar por determinado candidato, si invitan a los conservadores y colombianos a que presten atención a las tesis del Partido que históricamente han hecho parte de la República de Colombia.

“No entenderían que el Partido Conservador apoye una candidatura que se aleje de estos principios, mucho menos de la centroderecha. Nosotros no estamos escogiendo entre los candidatos que quedan, pero lo que si es claro es que le pedimos a los colombianos y conservadores que nos acompañen defendiendo las tesis del partido”, afirmó Gómez.

Teniendo presente, que en este caso los principios del Partido Conservador tendrían más afinidad con la campaña de Rodolfo Hernández, el presidente del Senado, dejo claro que no se ha tenido ninguna clase de dialogo con la campaña de Rodolfo Hernandez: “Hoy no hay un condicionamiento, no hay un dialogo con la campaña de Rodolfo Hernández, el partido no tiene un entendimiento ni una negociación política. Lo que queremos es que las bases conservadoras defiendan estos principios, las bases conservadoras tienen una forma de vida. Ser conservador al final no es pertenecer a una colectividad sino a una forma de vida”.

Hablando de garantías para estas elecciones, Gómez sentó un precedente y pidió no bajar la guardia para esta segunda vuelta presidencial, señalando que se trataría del mismo registrador y las mismas empresas y nada garantiza una “jugadita como la del 13 de marzo”, tal como expresó.