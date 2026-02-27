Exfuncionarios de Pastrana lo defienden en medio del caso Epstein: “es un hombre de valores firmes”

Varios exfuncionarios del gobierno de Andrés Pastrana salieron en defensa del expresidente, en medio de su mención en los archivos de Jeffrey Epstein, y dijeron que “es un hombre de valores firmes, respetuoso de su familia y de la dignidad humana”.

En una carta pública, 29 personalidades como Marta Lucía Ramírez, Gustavo Bell, Fernando Araújo y Jaime Arrubla, señalaron: “el Departamento de Justicia de EE.UU. ha dicho que no hay registros de viajes de Andrés Pastrana en ese avión, ni de visita suya alguna a la isla de Epstein, lo que coincide con lo que el propio expresidente ha reiterado".

En contexto: Caso Epstein: Revelan imagen de Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwel, mano derecha de Epstein

Igualmente, dijeron que “en tiempos en los que la sospecha parece imponerse sobre la prudencia, resulta demasiado fácil destruir honras, sembrar dudas y alimentar percepciones sin sustento”.

De otra parte, señalaron que se ha repetido una insinuación, sin pruebas, provocando un daño reputacional “profundo e injusto”.

También recordaron que durante la administración de Pastrana, participaron en numerosas reuniones en las que el entonces presidente “promovía el interés de ciudadanos y empresarios extranjeros por vincularse con Colombia y conocer de primera mano nuestra realidad”, y que es posible que, en medio de esas visitas, “pudo haberse producido la presencia de determinadas personas y las atenciones que se les brindaron, como ocurre con múltiples invitados internacionales”.

“No corresponde a su carácter, ni a su trayectoria, verse involucrado en conductas infames, y menos aún en hechos tan graves como aquellos que algunos pretenden insinuar”, dijo.

¿Qué ha dicho el expresidente Andrés Pastrana?

En los últimos días, el exmandatario se pronunció luego de que varias periodistas suscribieran una carta en la que le pedían romper “el pacto de silencio” que hay en torno al escándalo sexual de Epstein.